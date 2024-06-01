Легковушка с пьяными водителем и пассажирами опрокинулась в Островском районе

13:53, 01 июня 2024, ПАИ

Легковушка с водителем и двумя пассажирами опрокинулась в Островском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у деревни Влазово. Водитель Mitsubishi не справился с управлением – машина вылетела в кювет и опрокинулась.

По предварительным данным, участники аварии были в состоянии алкогольного опьянения. Все они госпитализированы в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.