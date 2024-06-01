Легковушка с пьяными водителем и пассажирами опрокинулась в Островском районе
Легковушка с водителем и двумя пассажирами опрокинулась в Островском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло у деревни Влазово. Водитель Mitsubishi не справился с управлением – машина вылетела в кювет и опрокинулась.
По предварительным данным, участники аварии были в состоянии алкогольного опьянения. Все они госпитализированы в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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