Массовые проверки проведёт Госавтоинспекция на дорогах в Пскове

14:37, 01 июня 2024, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах в Пскове 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 12:30 до 13:10 Госавтоинспекция будет патрулировать Октябрьскую площадь, площадь Победы и площадь Героев Десантников.

Массовые проверки нацелены на обеспечение безопасности на дорогах, предупреждение и пресечение правонарушений, отметили в ведомстве.