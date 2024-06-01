Массовые проверки проведёт Госавтоинспекция на дорогах в Пскове
Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах в Пскове 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
С 12:30 до 13:10 Госавтоинспекция будет патрулировать Октябрьскую площадь, площадь Победы и площадь Героев Десантников.
Массовые проверки нацелены на обеспечение безопасности на дорогах, предупреждение и пресечение правонарушений, отметили в ведомстве.
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