Кому стоит отказаться от молока, рассказала врач-эндокринолог
Людям, страдающим от непереносимости лактозы и казеина, нужно отказаться от молока, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Наталью Лазуренко.
В молоке есть необходимые для работы организма белки, жиры и углеводы. Однако у некоторых людей есть непереносимость лактозы – молочного сахара, который входит в состав напитка, поэтому стоит отдать предпочтение кисломолочным продуктам, порекомендовала эксперт.
Непереносимость молока может проявляться в виде урчания в животе, болях, метеоризма, жидкого стула и тошноты. При появлении этих симптомов следует обратиться к врачу, который скорректирует рацион, заключила Наталья Лазуренко.
Напомним, что сегодня отмечают Международный день молока.
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