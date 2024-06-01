Кому стоит отказаться от молока, рассказала врач-эндокринолог

14:58, 01 июня 2024, ПАИ

Людям, страдающим от непереносимости лактозы и казеина, нужно отказаться от молока, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Наталью Лазуренко.

В молоке есть необходимые для работы организма белки, жиры и углеводы. Однако у некоторых людей есть непереносимость лактозы – молочного сахара, который входит в состав напитка, поэтому стоит отдать предпочтение кисломолочным продуктам, порекомендовала эксперт.

Непереносимость молока может проявляться в виде урчания в животе, болях, метеоризма, жидкого стула и тошноты. При появлении этих симптомов следует обратиться к врачу, который скорректирует рацион, заключила Наталья Лазуренко.

Напомним, что сегодня отмечают Международный день молока.