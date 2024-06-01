Сотрудники СУ СК РФ по Псковской области поздравили с Днём защиты детей воспитанников детского дома
Сотрудники регионального следственного управления поздравили с Днём защиты детей воспитанников Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
Для детей организовали праздничное мероприятие и экскурсию. Следователи совместно с ребятами посетили Псковский железнодорожный музей, где узнали о железнодорожном строительстве в разных странах, познакомились с историей российского паровозостроения и изучили документы.
Кроме того, для детей провели занятие, в ходе которого сотрудники ведомства рассказали о правилах безопасности при нахождении на улице летом и о правилах дорожного движения.
В завершение мероприятия ребятам вручили спортивный инвентарь и наборы для творчества.
Сотрудники СУ СК РФ по Псковской области поздравили с Днём защиты детей воспитанников детского дома