Фестиваль детства проходит в парке Строителей в Пскове

15:52, 01 июня 2024, ПАИ

Фестиваль детства проходит в парке Строителей в Пскове сегодня, 1 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Фестиваль приурочен к Международному дню защиты детей. Он имеет несколько смысловых блоков: для родителей проходят лекции по педагогике, логопедии, поведенческой терапии и экологии, а для детей и подростков работает площадка финансовой грамотности KidsGarage, позволяющая освоить финансовую грамотность в игровом формате.

Кроме того, на фестивале проходят активности и игры. У детей есть возможность путешествовать в VR-очках, создать персонажа из «Роблокса», а также принять участие в мастер-классах и турнирах на площадке по стрельбе из лука.

А также дети могут бесплатно поесть мороженое, сладкую вату, попить лимонад. На протяжении всего фестиваля будет представлена музыкальная программа: DJ-сет и выступления приглашённых артистов.