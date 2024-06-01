Арбузную халву приготовили на Фестивале детства в Пскове
Арбузную халву на открытом огне приготовили на Фестивале детства в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Продегустировать её мог любой желающий. Для приготовления использовали 18 килограммов муки, 14 килограммов сливочного масла, 4 килограмма сахарной пудры, и 10 литров арбузного сиропа.
Также псковичи смогли бесплатно попробовать кофе, сладкую вату и мороженое. Получить их можно было по брендированным билетам, которые раздали гостям мероприятия.
Кроме того, на фестивале детства прошли мастер-классы и интерактивные площадки.
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