Арбузную халву приготовили на Фестивале детства в Пскове

16:06, 01 июня 2024, ПАИ

Арбузную халву на открытом огне приготовили на Фестивале детства в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Продегустировать её мог любой желающий. Для приготовления использовали 18 килограммов муки, 14 килограммов сливочного масла, 4 килограмма сахарной пудры, и 10 литров арбузного сиропа.

Также псковичи смогли бесплатно попробовать кофе, сладкую вату и мороженое. Получить их можно было по брендированным билетам, которые раздали гостям мероприятия.

Кроме того, на фестивале детства прошли мастер-классы и интерактивные площадки.