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Общество

12 тематических площадок посетили псковичи на фестивале «Движение первых» в Пскове

12 тематических площадок работали на фестивале «Движение первых» в Детском парке Пскова сегодня, 1 июня. Об этом сообщила председатель совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак в беседе с корреспондентом ПАИ.

  • Фестиваль «Движение первых»
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль «Движение первых»
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль «Движение первых»
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль «Движение первых»
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль «Движение первых»
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль «Движение первых»
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль «Движение первых»
    Фото: Андрей Степанов
  • Фестиваль «Движение первых»
    Фото: Андрей Степанов

«Активисты на площадках рассказывали о проектах и деятельности в рамках этих 12 направлений», – пояснила Мария Тучак.

На фестивале работали патриотическое направление «Служу Отечеству», образовательное «Общество и знания», «Дипломатия международных отношений», «Профессия и трудоустройство» и экологическое направление.

Кроме того, на каждой площадке можно было принять участие в мастер-классах. На площадке «Наука и технологии» студенты ПсковГУ показывали опыты, на «Экосистеме» рассказывали о правильном сборе мусора, на площадке «Здоровый образ жизни» учили оказывать первую помощь. Помимо этого, в рамках фестиваля работали творческое направление «Радуга» и туристическое «Туризм и путешествия», а также «Медиа и коммуникация», где гостей ждали специалисты по СМИ из «Движения первых».

«Площадки посетило более 70 человек. Они проходят по всем муниципалитетам Псковской области, а также по всей России», – заключила Мария Тучак.

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