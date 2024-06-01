Умер депутат Госдумы РФ и полярный исследователь Артур Чилингаров

20:02, 01 июня 2024, ПАИ

На 85-м году жизни умер депутат Госдумы РФ, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров, сообщается на сайте Госдумы со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы выразил соболезнования близким умершего и подчеркнул, что Артур Чилингаров был самоотверженным исследователем, внёсшим неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология».

Многие годы Артур Чилингаров проработал на рядовых должностях: научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, инженером-гидрологом лаборатории в Тикси, в устье реки Лены. В 1970–1980-е годы он выдвигается на высокие посты в системе государственного комитета СССР по гидрометеорологии – от начальника территориального управления в Амдерме до заместителя председателя комитета. В 2003 году его стараниями была открыта долговременная дрейфующая станция «Северный полюс-32», первая после свёртывания программы исследования Арктики в 1991 году. В разное время был депутатом Госдумы РФ нескольких созывов, а также представителем от исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации.

Артур Чилингаров имеет множество наград, в том числе звания Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, орден «За морские заслуги» и другие.