Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Умер депутат Госдумы РФ и полярный исследователь Артур Чилингаров

На 85-м году жизни умер депутат Госдумы РФ, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров, сообщается на сайте Госдумы со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы выразил соболезнования близким умершего и подчеркнул, что Артур Чилингаров был самоотверженным исследователем, внёсшим неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология».

Многие годы Артур Чилингаров проработал на рядовых должностях: научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, инженером-гидрологом лаборатории в Тикси, в устье реки Лены. В 1970–1980-е годы он выдвигается на высокие посты в системе государственного комитета СССР по гидрометеорологии – от начальника территориального управления в Амдерме до заместителя председателя комитета. В 2003 году его стараниями была открыта долговременная дрейфующая станция «Северный полюс-32», первая после свёртывания программы исследования Арктики в 1991 году. В разное время был депутатом Госдумы РФ нескольких созывов, а также представителем от исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации.

Артур Чилингаров имеет множество наград, в том числе звания Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, орден «За морские заслуги» и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июня 2024

Автобус затопило в Пскове. Видео
01 июня 2024

Пенсионер-мопедист столкнулся с внедорожником в Дедовичах
01 июня 2024

Водитель «Газели» попал в ДТП в Великолукском районе
01 июня 2024

Легковушка с пьяными водителем и пассажирами опрокинулась в Островском районе
01 июня 2024

Мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть в Пскове
01 июня 2024

В Пскове разыскивают мужчину, пропавшего в 2022 году
01 июня 2024

12-летнюю девочку высадили из автобуса в Пскове посреди дороги поздним вечером
01 июня 2024

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Гдовском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...