Июньский прогноз: время мозговых штурмов, секрет успешной сессии и повышенная аварийность

22:21, 01 июня 2024, ПАИ

Прогноз астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на первый летний месяц.

Июнь непростой месяц: удачные периоды будут чередоваться с напряжёнными. В моём прогнозе, как обычно, рекомендации, когда лучше действовать, а когда повременить.

В самом начале месяца бал правят лёгкие дружелюбные Близнецы, поэтому если для вас актуален поиск единомышленников, партнёров в проектах, сотрудников в бизнесе и просто новых людей для общения по интересам, первая неделя июня – очень подходящее для этого время. Если вы заинтересованы в продвижении своих проектов, нуждаетесь в инвесторах или высоких покровителях, сейчас вы вполне можете их заинтересовать. Время подходит для мозговых штурмов, особенно коллективных. Можно найти неожиданное креативное решение для актуальной проблемы. Студентам повезло: период для сессий очень продуктивный. В стрессовой ситуации можно вспомнить то, что забыл, и то, чего вообще не знал. Также это хорошее время, чтобы довести до ума свои проекты в информационной сфере. Но осуществлять их старт лучше уже после новолуния, которое произойдёт 6 июня.

Однако следует знать, что все дела, начатые вблизи июньского новолуния, пойдут с пробуксовками и сложностями – таковы его аспекты. Просто имейте в виду, что сил потребуется больше, чем вы рассчитывали. Можно встретиться с непредвиденными препятствиями, а ваше изначальное видение ситуации может оказаться не вполне реалистичным. Идеи, которые казались очень вдохновляющими, на поверку могут не пройти испытание трезвой действительностью.

Период с 6 по 15 июня самый напряжённый. Очень велик риск столкнуться с давлением, насилием, угрозами, противостоянием, стать участником внешнего катаклизма. Особенно это актуально для людей, переживавших подобного рода сложности в середине февраля 2024 года.

Если в вашей жизни есть конфликтные ситуации, которые вы не хотите обострять, ведите себя очень сдержанно. Будьте внимательны и аккуратны. Можно стать жертвой насилия или оказаться втянутым в чужие разборки, просто проходя по улице. Особенно опасно, если в вашем ближайшем окружении есть абьюзер. Этот период также опасен повышенной аварийностью, травматизмом.

Вообще события в этот период очень хороший маркер, насколько вы в ладу с собственным гневом, осознаёте ли его. Если на вас нападают, это также шанс увидеть, насколько хорошо у вас выстроены личные границы.

С 12 по 20 июня очень вырастает риск столкнуться с мошенничеством, обманом, подставой, совершить неудачную финансовую сделку или сделать невыгодную крупную покупку. Отношения, начатые в этот период, тоже грозят разочарованием. Будьте критичны к любой информации.

Все крупные финансовые сделки лучше перенести на последнюю треть месяца. Также этот период хорош для укрепления и развития романтических отношений. Когда Венера идёт по знаку Рака (переходит 17 июня), мы ждём от отношений большей глубины, становимся более чуткими и внимательными к потребностям партнёра. Отношения, начавшиеся во второй половине июня, имеют больше шансов перерасти в крепкий союз.

Следует иметь в виду, что энергии середины и второй половины месяца в целом более тяжеловесные, но и более устойчивые и основательные. Люди и все бизнес-проекты раскачиваются тяжелее (из-за Марса в Тельце), но зато имеют больше шансов на благополучие в долгосрочной перспективе.

Полнолуние на оси Рак – Козерог 22 июня хорошо подсветит, насколько продуктивны ваши рабочие процессы и выбранные стратегии, позволит определиться с приоритетами.

Сатурн 29 июня разворачивается в ретроградное движение на 4,5 месяца (об этом сделаю отдельный текст). Если вы решаете вопросы, связанные с оформлением недвижимости в собственность, началом строительства, подачей документов или запросов в официальные инстанции, подачей любых заявок государству, лучше успевайте до 25 июня. Потом эти процессы могут идти с большими сложностями.