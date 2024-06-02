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Какой должна быть температура на рабочем месте, объяснила псковичам эксперт

В правовую инспекцию труда Псковского облсовпрофа обратился член профсоюза с просьбой разъяснить требования к микроклимату на рабочем месте в жаркую погоду. В рамках совместной рубрики ПАИ и Псковского облсовпрофа «Ваше право» на вопрос ответила руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская.

Какой должна быть температура на рабочем месте, объяснила псковичам эксперт. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Трудовой кодекс гласит, что каждый работник имеет право на рабочее место, которое соответствует государственным требованиям охраны труда. При этом должны быть учтены факторы, которые влияют на работоспособность и здоровье сотрудников», – отметила Наталья Лепаловская, подчеркнув, что требования изложены в Трудовом кодексе, а подробности – в санитарных правилах.

Как отметила специалист, основными документами, регламентирующими правила в области поддержания соответствующего микроклимата, являются статья 21, часть 2 статьи 209 ТК РФ и СанПиН 1.2.3685-21, в котором закреплены требования к микроклимату на рабочем месте, а также установлены нормы для температуры воздуха. В частности, в последнем закреплены требования к микроклимату, установлены нормы для температуры воздуха и поверхностей, относительной влажности и скорости движения воздуха, а также интенсивности теплового облучения.

«Также СанПиН разделяет работников на категории в зависимости от того, сколько физических усилий требует их труд. Всего категорий пять. Офисные работники попадают в категорию Iа, предполагающую сидячую работу с незначительным физическим напряжением – до 139 Вт», – пояснила специалист.

Так, согласно нормативам, оптимальная температура в офисных помещениях в холодное время года должна быть в пределах от +22 до +24 градусов, а в тёплое – от +23 до +25, относительная влажность воздуха в диапазоне от 15 до 75 %, а скорость движения воздуха – 0,1–0,2 метров в секунду.

«Если температуру в помещении работники могут увидеть на пультах кондиционеров, то влажность и скорость движения воздуха, при наличии у работников жалоб, должны периодически замерять специалисты по охране труда компании. Отклонения от оптимальной температуры могут быть только временными и только тогда, когда работодатель не может обеспечить норму по техническим или экономическим причинам», – пояснила Наталья Лепаловская, подчеркнув, что руководитель должен их обосновать и постараться как можно быстрее устранить.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, +28 градусов – это максимальная температура воздуха, при которой вообще можно работать в помещении.

«Если пульт кондиционера показывает большее значение, вы можете прекратить работу, поскольку такие условия угрожают вашему здоровью (часть 4 статьи 219, статья 220 ТК РФ). Если в организации принято официальное обращение к руководству, напишите докладную, поясняющую, что жара и духота в офисе негативно влияют на вашу работоспособность и самочувствие, и попросите руководителя наладить микроклимат», – посоветовала специалист.

Чтобы решить проблему раз и навсегда, Наталья Лепаловская рекомендует руководителю организации закрепить требования к микроклимату в локальном нормативном акте: правилах внутреннего трудового распорядка или правилах охраны труда, либо в приказе, в которых должны быть указаны оптимальные показатели микроклимата и требования к сотрудникам в соответствии с действующим законодательством и СанПиНом.

«После того как сотрудники под подпись ознакомятся с новыми правилами, все будут обязаны их соблюдать. А за нарушения руководитель сможет объявить коллегам замечание или выговор», – подчеркнула специалист, отметив, что и сотрудники могут подать жалобу, если работодатель бездействует.

«Жалобу можно направить в Государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор, которые следят за тем, как работодатели выполняют требования охраны труда и соблюдают санитарные нормы и правила. Документ можете направить почтой. Адреса для писем найдёте на официальных сайтах, выбирайте подразделение в своём регионе», – пояснила Наталья Лепаловская, напомнив, что жалобы в обязательном порядке нужно подписывать, поскольку анонимки инспекторы не рассматривают.

«При этом в тексте можно обратиться с просьбой не разглашать персональные данные. В таком случае инспектор в ходе проверки скажет, что оценивает условия труда в помещении по жалобе сотрудника, но вас не назовёт. Хотя, как показывает практика, руководители в любом случае вычисляют жалобщиков», – отметила эксперт.

Наказания за нарушение температурного режима нет, так гласит статья 358 ТК РФ, но работодателей штрафуют за нарушения требований СанПиНа, санитарных требований к эксплуатации помещений и требований охраны труда, пояснила специалист.

«Кроме того, руководителя при определённых условиях могут дисквалифицировать, а деятельность компании приостановить на срок до 90 суток согласно статьям 5.27.1 и 6.3 КоАП РФ», – отметила Наталья Лепаловская. При этом она подчеркнула, что нарушения микроклимата грозят компании штрафами от 30 до 200 тысяч рублей, а руководителю – от предупреждения до 40 тысяч рублей или дисквалификацией от года до трёх лет.

Рубрика «Ваше право» – совместный проект Псковского агентства информации и Псковского областного совета профсоюзов. Здесь специалисты облсовпрофа дают квалифицированные юридические разъяснения по спорным трудовым вопросам. Подробности по телефону (8 8112) 66-36-63.

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