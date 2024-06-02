Какой должна быть температура на рабочем месте, объяснила псковичам эксперт

19:07, 02 июня 2024, ПАИ

В правовую инспекцию труда Псковского облсовпрофа обратился член профсоюза с просьбой разъяснить требования к микроклимату на рабочем месте в жаркую погоду. В рамках совместной рубрики ПАИ и Псковского облсовпрофа «Ваше право» на вопрос ответила руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская.

«Трудовой кодекс гласит, что каждый работник имеет право на рабочее место, которое соответствует государственным требованиям охраны труда. При этом должны быть учтены факторы, которые влияют на работоспособность и здоровье сотрудников», – отметила Наталья Лепаловская, подчеркнув, что требования изложены в Трудовом кодексе, а подробности – в санитарных правилах.

Как отметила специалист, основными документами, регламентирующими правила в области поддержания соответствующего микроклимата, являются статья 21, часть 2 статьи 209 ТК РФ и СанПиН 1.2.3685-21, в котором закреплены требования к микроклимату на рабочем месте, а также установлены нормы для температуры воздуха. В частности, в последнем закреплены требования к микроклимату, установлены нормы для температуры воздуха и поверхностей, относительной влажности и скорости движения воздуха, а также интенсивности теплового облучения.

«Также СанПиН разделяет работников на категории в зависимости от того, сколько физических усилий требует их труд. Всего категорий пять. Офисные работники попадают в категорию Iа, предполагающую сидячую работу с незначительным физическим напряжением – до 139 Вт», – пояснила специалист.

Так, согласно нормативам, оптимальная температура в офисных помещениях в холодное время года должна быть в пределах от +22 до +24 градусов, а в тёплое – от +23 до +25, относительная влажность воздуха в диапазоне от 15 до 75 %, а скорость движения воздуха – 0,1–0,2 метров в секунду.

«Если температуру в помещении работники могут увидеть на пультах кондиционеров, то влажность и скорость движения воздуха, при наличии у работников жалоб, должны периодически замерять специалисты по охране труда компании. Отклонения от оптимальной температуры могут быть только временными и только тогда, когда работодатель не может обеспечить норму по техническим или экономическим причинам», – пояснила Наталья Лепаловская, подчеркнув, что руководитель должен их обосновать и постараться как можно быстрее устранить.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, +28 градусов – это максимальная температура воздуха, при которой вообще можно работать в помещении.

«Если пульт кондиционера показывает большее значение, вы можете прекратить работу, поскольку такие условия угрожают вашему здоровью (часть 4 статьи 219, статья 220 ТК РФ). Если в организации принято официальное обращение к руководству, напишите докладную, поясняющую, что жара и духота в офисе негативно влияют на вашу работоспособность и самочувствие, и попросите руководителя наладить микроклимат», – посоветовала специалист.

Чтобы решить проблему раз и навсегда, Наталья Лепаловская рекомендует руководителю организации закрепить требования к микроклимату в локальном нормативном акте: правилах внутреннего трудового распорядка или правилах охраны труда, либо в приказе, в которых должны быть указаны оптимальные показатели микроклимата и требования к сотрудникам в соответствии с действующим законодательством и СанПиНом.

«После того как сотрудники под подпись ознакомятся с новыми правилами, все будут обязаны их соблюдать. А за нарушения руководитель сможет объявить коллегам замечание или выговор», – подчеркнула специалист, отметив, что и сотрудники могут подать жалобу, если работодатель бездействует.

«Жалобу можно направить в Государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор, которые следят за тем, как работодатели выполняют требования охраны труда и соблюдают санитарные нормы и правила. Документ можете направить почтой. Адреса для писем найдёте на официальных сайтах, выбирайте подразделение в своём регионе», – пояснила Наталья Лепаловская, напомнив, что жалобы в обязательном порядке нужно подписывать, поскольку анонимки инспекторы не рассматривают.

«При этом в тексте можно обратиться с просьбой не разглашать персональные данные. В таком случае инспектор в ходе проверки скажет, что оценивает условия труда в помещении по жалобе сотрудника, но вас не назовёт. Хотя, как показывает практика, руководители в любом случае вычисляют жалобщиков», – отметила эксперт.

Наказания за нарушение температурного режима нет, так гласит статья 358 ТК РФ, но работодателей штрафуют за нарушения требований СанПиНа, санитарных требований к эксплуатации помещений и требований охраны труда, пояснила специалист.

«Кроме того, руководителя при определённых условиях могут дисквалифицировать, а деятельность компании приостановить на срок до 90 суток согласно статьям 5.27.1 и 6.3 КоАП РФ», – отметила Наталья Лепаловская. При этом она подчеркнула, что нарушения микроклимата грозят компании штрафами от 30 до 200 тысяч рублей, а руководителю – от предупреждения до 40 тысяч рублей или дисквалификацией от года до трёх лет.

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