Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Церемония прощания с Артуром Чилингаровым состоится в храме Христа Спасителя

Церемония прощания с учёным-океанологом и депутатом Государственной Думы Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника, почётного полярника Константина Зайцева.

В храме также пройдёт отпевание Чилингарова. Сообщается, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

О кончине исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента Российской академии наук Артура Чилингарова стало известно сегодня вечером. По словам вице-спикера ГД Сергея Неверова, Артур Чилингаров ушёл из жизни «после продолжительной тяжёлой болезни».

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология».

Многие годы Артур Чилингаров проработал в рядовых должностях: научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, инженером-гидрологом лаборатории в Тикси, в устье реки Лены. В 1970–1980-х годах он выдвигается на высокие посты в системе государственного комитета СССР по гидрометеорологии – от начальника территориального управления в Амдерме до заместителя председателя комитета. В 2003 году его стараниями была открыта долговременная дрейфующая станция «Северный полюс – 32», первая после свёртывания программы исследования Арктики в 1991 году. В разное время был депутатом Госдумы РФ нескольких созывов, а также представителем исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации.

Артур Чилингаров имеет множество наград, в том числе звания «Герой Советского Союза» и «Герой Российской Федерации», ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, орден «За морские заслуги» и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июня 2024

Более 1000 детей поучаствовали в фестивале «Безопасный город» в Пскове
01 июня 2024

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 июня
01 июня 2024

Коммунальные службы приступили к устранению последствий урагана в Пскове
01 июня 2024

Аист, угодивший в креозот в Псковской области, идёт на поправку
01 июня 2024

В Псковской области прошли съёмки тревел-шоу VK
01 июня 2024

Псковским подросткам вручили первые паспорта на фестивале «Движения первых»
01 июня 2024

Виктор Остренко – о фонде «Защитники Отечества»: Мы чувствуем партнёрское плечо
01 июня 2024

Михаил Ведерников рассказал об алгоритме решения мусорной проблемы в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...