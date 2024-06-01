Церемония прощания с Артуром Чилингаровым состоится в храме Христа Спасителя

23:15, 01 июня 2024, ПАИ

Церемония прощания с учёным-океанологом и депутатом Государственной Думы Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника, почётного полярника Константина Зайцева.

В храме также пройдёт отпевание Чилингарова. Сообщается, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

О кончине исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента Российской академии наук Артура Чилингарова стало известно сегодня вечером. По словам вице-спикера ГД Сергея Неверова, Артур Чилингаров ушёл из жизни «после продолжительной тяжёлой болезни».

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология».

Многие годы Артур Чилингаров проработал в рядовых должностях: научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, инженером-гидрологом лаборатории в Тикси, в устье реки Лены. В 1970–1980-х годах он выдвигается на высокие посты в системе государственного комитета СССР по гидрометеорологии – от начальника территориального управления в Амдерме до заместителя председателя комитета. В 2003 году его стараниями была открыта долговременная дрейфующая станция «Северный полюс – 32», первая после свёртывания программы исследования Арктики в 1991 году. В разное время был депутатом Госдумы РФ нескольких созывов, а также представителем исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации.

Артур Чилингаров имеет множество наград, в том числе звания «Герой Советского Союза» и «Герой Российской Федерации», ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, орден «За морские заслуги» и другие.