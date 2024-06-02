Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Начинать сажать огурцы советует сегодня народный календарь

Тимофей Грядочник наступил по народному календарю сегодня, 2 июня. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

На Руси в этот день начинались активные работы на огороде. В северных областях начиналась посадка огурцов, а в более тёплых они уже всходили. «Пришёл Тимофей – сей огурцы скорей», – говорили в народе.

Кроме того, люди на Руси использовали различные способы, чтобы избежать горького вкуса у огурцов. Например, они старались оберегать овощи от прямых лучей солнца и не допускали слишком обильного полива.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2024

Псковская фельдшерская бригада заняла второе место на соревнованиях в Республике Коми
02 июня 2024

Медведь приплыл на остров имени Белова. Видео
02 июня 2024

До +28 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области сегодня
02 июня 2024

Начинать сажать огурцы советует сегодня народный календарь
01 июня 2024

Более 1000 детей поучаствовали в фестивале «Безопасный город» в Пскове
01 июня 2024

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 июня
01 июня 2024

Коммунальные службы приступили к устранению последствий урагана в Пскове
01 июня 2024

Аист, угодивший в креозот в Псковской области, идёт на поправку

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...