Начинать сажать огурцы советует сегодня народный календарь

09:23, 02 июня 2024, ПАИ

Тимофей Грядочник наступил по народному календарю сегодня, 2 июня. Об этом сообщает портал calend.ru.

На Руси в этот день начинались активные работы на огороде. В северных областях начиналась посадка огурцов, а в более тёплых они уже всходили. «Пришёл Тимофей – сей огурцы скорей», – говорили в народе.

Кроме того, люди на Руси использовали различные способы, чтобы избежать горького вкуса у огурцов. Например, они старались оберегать овощи от прямых лучей солнца и не допускали слишком обильного полива.