Юрий Феклистов проведёт мастер-класс по фотоискусству в Печорах

19:25, 02 июня 2024, ПАИ

Известный российский фотограф Юрий Феклистов проведёт мастер-класс по фотоискусству в Печорском районном центре культуры 5 июня в 12:30. Об этом сообщается в газете «Печорская правда».

Юрий Феклистов окончил ВГИК, работал в газете «Комсомольская правда», журналах «Итоги», «Огонек», «7 Дней». Награждён высшими профессиональными наградами «Золотой глаз России» и «Золотое перо».

«Автор уникальных фотографий, ставших его визитной карточкой: Мстислав Ростропович с автоматом при штурме Белого Дома, Булат Окуджава, Юрий Любимов, Евгений Евтушенко, Арсений Тарковский, Михаил Горбачев, принцесса Диана... о каждом своём герое Юрий Феклистов готов рассказывать бесконечно», – отметили в газете.

Он является автором многочисленных персональных выставок и литературных произведений. Делал снимки государственных деятелей, президентов.

Прийти на мастер-класс могут все желающие. Вход свободный, без возрастных ограничений.