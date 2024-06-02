На службу в полицию приглашают великолучан

20:26, 02 июня 2024, ПАИ

На должность полицейского и полицейского (водителя) патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки приглашают великолучан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются кандидаты в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, а также годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Лица, принятые на службу, получают достойную заработную плату. Им предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, возможность бесплатного обучения в высших образовательных заведениях МВД России. Кроме того, сотрудники и члены их семей обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом № 14, кабинет № 322, контактный телефон 3-02-41 (отдел кадров), город Великие Луки, проспект Октябрьский д.№30/14, кабинет № 6 (командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки).