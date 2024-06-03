Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Не заплетать косы советует сегодня народный календарь

Сегодня, 3 июня, на Руси отмечали Оленин день. В этот праздник девушкам нельзя было заплетать кос, чтобы волосы были красивыми и ухоженными, пишет сalend.ru.

В этот день чтили память святой Елены, жившей в III-IV веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась деятельностью по распространению христианства.

На Руси в этот день сеяли лён и делали обряды на хороший урожай. Мужик, когда выезжал в поле, сразу завтракал печёными куриными яйцами, а скорлупу привозил домой. А если сеяла женщина, то ей нужно было раздеться донага. Считалось, что лён пожалеет её и будет хорошо расти.

Кроме того, на Оленин день уделяли внимание огурцам. Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

Псковские учёные создали нейросеть, позволяющую выявлять онкозаболевания
02 июня 2024

Ещё двум медвежатам из Псковской области дали имена в центре спасения
02 июня 2024

Жара и грозы придут на Северо-Запад России на предстоящей неделе
02 июня 2024

Литургию в честь 725-летия преставления Довмонта-Тимофея провели в Пскове
02 июня 2024

Лиса вышла к людям в Себежском районе
02 июня 2024

Умер аист, угодивший в креозот в Псковской области
02 июня 2024

Псковские военные следователи навестили воспитанников центра помощи детям
02 июня 2024

Мультимедийная выставка «Эмоции природы» открылась в «Михайловском»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...