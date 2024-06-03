Не заплетать косы советует сегодня народный календарь

07:18, 03 июня 2024, ПАИ

Сегодня, 3 июня, на Руси отмечали Оленин день. В этот праздник девушкам нельзя было заплетать кос, чтобы волосы были красивыми и ухоженными, пишет сalend.ru.

В этот день чтили память святой Елены, жившей в III-IV веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась деятельностью по распространению христианства.

На Руси в этот день сеяли лён и делали обряды на хороший урожай. Мужик, когда выезжал в поле, сразу завтракал печёными куриными яйцами, а скорлупу привозил домой. А если сеяла женщина, то ей нужно было раздеться донага. Считалось, что лён пожалеет её и будет хорошо расти.

Кроме того, на Оленин день уделяли внимание огурцам. Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись».