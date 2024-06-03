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Общество

Ничего святого в коммерции: в России могут запретить товарные знаки с религиозной символикой

Русская православная церковь и Роспатент подготовили законопроект, запрещающий регистрировать товарные знаки с религиозной символикой или семантикой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игуменью Ксению (Чернегу).

Использование религиозной символики для товарных знаков может оскорбить чувства верующих, отметила она. «В любом случае, регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали», – указала игуменья Ксения.

Аморальным она назвала использование религиозной символики в таких товарных знаках, как вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George [святой Георгий. – прим. ПАИ], средства гигиены «Кроткая монашка», алкоголь «Церковные обряды». Кроме того, игуменья Ксения добавила, что зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн».

Новый закон предусматривает запрет на предоставление исключительного права физическому или юридическому лицу на использование религиозных символов и имён святых.

При этом нововведение не коснется товарных знаков, зарегистрированных до вступления в силу нового закона.

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