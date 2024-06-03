Стоматологическая поликлиника в Пскове проведёт онкоскрининг полости рта для всех желающих

10:17, 03 июня 2024, ПАИ

Стоматологическая поликлиника в Пскове проведёт онкоскрининг полости рта для всех желающих, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

11 июня в рамках программы профилактики онкозаболеваний слизистой оболочки полости рта для жителей Пскова и Псковской области состоится профилактический осмотр и онкоскрининг с аппаратом АФС врачом - стоматологом-пародонтологом.

Осмотр будет производиться в порядке живой очереди для всех желающих в кабинете № 8 с 14:00 до 18:00 по адресу г. Псков, улица Юбилейная, д. 95.