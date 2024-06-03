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Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров

Гражданин Германии пытался дать взятку сотруднику Псковской таможни в пункте пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Мужчина въезжал в Россию на микроавтобусе, загруженном коврами, одеждой, предметами быта и другими вещами. При этом количество перевозимого товара превышало установленные нормы беспошлинного ввоза. Чтобы пересечь границу без таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей, водитель предложил сотруднику таможенного поста взятку сто евро и сто долларов США.

Однако инспектор отказался от этих денег и сразу же сообщил о факте склонения к совершению правонарушения в подразделение по противодействию коррупции.

  • Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров
    Фото: пресс-служба Псковской таможни

В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Мужчину направили под домашний арест.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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