Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров

11:45, 03 июня 2024, ПАИ

Гражданин Германии пытался дать взятку сотруднику Псковской таможни в пункте пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Мужчина въезжал в Россию на микроавтобусе, загруженном коврами, одеждой, предметами быта и другими вещами. При этом количество перевозимого товара превышало установленные нормы беспошлинного ввоза. Чтобы пересечь границу без таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей, водитель предложил сотруднику таможенного поста взятку сто евро и сто долларов США.

Однако инспектор отказался от этих денег и сразу же сообщил о факте склонения к совершению правонарушения в подразделение по противодействию коррупции.



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни





В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Мужчину направили под домашний арест.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.