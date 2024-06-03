Псковские профсоюзы подарили детям праздник

12:09, 03 июня 2024, ПАИ

Спортивно-развлекательную программу для детей «Большие семейные выходные» организовали в Детском парке Пскова в рамках Международного дня защиты детей сотрудники и активисты Молодёжного совета Псковского облсовпрофа. Также профсоюзы традиционно поддержали забег «Мы – чемпионы!» среди воспитанников дошкольных учреждений Пскова, который состоялся на стадионе «Машиностроитель». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Спортивно-развлекательная программа для детей пришлась по душе маленьким псковичам. Тем более что за участие в конкурсах ребята получали сладкие призы от Машеньки. Праздник удался!» – поделились активисты профсоюзной молодёжки.

Традиционно профсоюзы присоединились и к забегу «Мы – чемпионы!» среди дошколят.

«Вы открываете для себя новые горизонты и возможности. Профсоюзы всегда поддерживали и будут поддерживать спорт. Спорт – это важно!» – поприветствовала ребят от имени председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова председатель молодёжного совета Светлана Артемьева.

«Мы не первый год являемся партнёром этого мероприятия, чему я очень рад. В этом году профсоюзы передали более 1 200 бутылок воды «Хилово» для данного мероприятия», – отметил лидер профдвижения региона Игорь Иванов. Он также подчеркнул, что именно такие мероприятия наполняют жизнь детей радостью и светом.