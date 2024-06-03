Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович хотел повысить рейтинг сына в игре и отдал мошенникам 300 тысяч рублей

Мошенник выманил у псковича 300 тысяч рублей, предложив ему повысить рейтинг сына в онлайн-игре, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 31 мая по 1 июня псковичу в мессенджере написал незнакомец, который предложил повысить рейтинг его сына-подростка в популярной бесплатной мобильной многопользовательской онлайн-игре. Для этого злоумышленник попросил перевести ему на счёт деньги. Так, обманным путём он выманил у мужчины около 300 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как не стать жертвой кибермошенников, читайте в нашей инфографике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках
03 июня 2024

Сухая гроза стала причиной лесного пожара в Печорском районе
03 июня 2024

Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров
03 июня 2024

Смертность водителей в ДТП с животными возросла в России
03 июня 2024

Около 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
03 июня 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Новосокольническом районе
03 июня 2024

67 человек обратилось с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
02 июня 2024

Прихрамывающего на правую ногу мужчину ищут в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...