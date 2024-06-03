Пскович хотел повысить рейтинг сына в игре и отдал мошенникам 300 тысяч рублей

12:29, 03 июня 2024, ПАИ

Мошенник выманил у псковича 300 тысяч рублей, предложив ему повысить рейтинг сына в онлайн-игре, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 31 мая по 1 июня псковичу в мессенджере написал незнакомец, который предложил повысить рейтинг его сына-подростка в популярной бесплатной мобильной многопользовательской онлайн-игре. Для этого злоумышленник попросил перевести ему на счёт деньги. Так, обманным путём он выманил у мужчины около 300 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как не стать жертвой кибермошенников, читайте в нашей инфографике.