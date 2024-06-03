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ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с петербургской «Звездой»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью со счётом 2:2 с петербургской командой «Звезда» в рамках девятого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с петербургской «Звездой». Фото: пресс-служба ФК «Звезда»

Уже на пятой минуте встречи счёт открыл игрок гостей Артём Егоров. Однако к десятой минуте хозяева отыгрались усилиями Владимира Прозорова. На 22-й минуте «Звезда» вышла вперёд – пенальти в ворота великолучан реализовал Максим Андреев. Ближе к концу матча Данил Сподарец обыграл двух игроков петербургской команды, внёс мяч в штрафную и отдал голевую передачу на беззащитные ворота Никите Шепету, который сделал счёт равным.

«Выложились на сто процентов. В таких погодных условиях тяжело поддерживать темп игры. Забили быстрый мяч, но первый тайм в нашем исполнении не понравился. Надо было минут 15 строго сыграть. Во втором тайме перестроили схему, перешли на более активную игру. К счастью, сравняли. Результат закономерен, если учитывать, что игра была на три результата. И у нас, и у соперника было обилие моментов», – отметил главный тренер футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Осадчук.

После девятого тура великолучане занимают 13-е место, имея в активе две победы, две ничьих и пять поражений.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт дома против петербургской команды «Зенит-2», который занимает пятое место в таблице.

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