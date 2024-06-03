Определились полуфиналисты Кубка Псковской области по футболу

13:13, 03 июня 2024, ПАИ

Определились полуфиналисты Кубка Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

В ответных четвертьфинальных матчах самую уверенную победу одержал клуб «Псков». Они в гостях обыграли дедовичский «Легион» со счётом 11:0. По сумме двух матчей счёт стал 17:0 в пользу «Пскова».

Псковская «Стрела» минимально обыграла псковские «Синие Стрелы» – 2:1. По сумме двух встреч счёт – 7:1.

Великолукский «Экспресс» одержал разгромную победу над «Соколом» из Новосокольников – 10:0. Счёт в серии стал 14:2.

Команда «Опочка» смогла взять реванш у «Невеля», выиграв в гостях со счётом 2:1, однако по сумме двух встреч «Невель» вышел в полуфинал. В сумме они победили – 3:2.

Таким образом, полуфиналистами Кубка Псковской области по футболу стали «Псков», «Экспресс» (Великие Луки), «Невель» и «Стрела» (Псков).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».