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Спорт

Великолучанин стал обладателем Кубка Псковской области по шахматам

Великолучанин Валентин Власов стал обладателем Кубка Псковской области по блицу, который прошёл в центральной великолукской библиотеке имени Михаила Семевского. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

  • Подведены итоги Кубка Псковской области по блицу
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по блицу
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по блицу
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по блицу
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по блицу
    Фото: Федерация шахмат Псковской области

В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из Великих Лук, Пскова, Великолукского и Новосокольнического районов. По итогам состязаний 23 шахматиста выполнили нормативы спортивных разрядов.

Кубок Псковской области по блицу в этом году завоевал великолукский мастер ФИДЕ Валентин Власов. Второе место на счету псковича Александра Кульнёва. Замкнул тройку лидеров шахматист из Пскова Григорий Шаранков.

Лучший результат среди женщин показала Анастасия Филиппова, а среди юношей сильнее всех оказался Владислав Мерзанюков.

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