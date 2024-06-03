Великолучанин стал обладателем Кубка Псковской области по шахматам

13:32, 03 июня 2024, ПАИ

Великолучанин Валентин Власов стал обладателем Кубка Псковской области по блицу, который прошёл в центральной великолукской библиотеке имени Михаила Семевского. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области









В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из Великих Лук, Пскова, Великолукского и Новосокольнического районов. По итогам состязаний 23 шахматиста выполнили нормативы спортивных разрядов.

Кубок Псковской области по блицу в этом году завоевал великолукский мастер ФИДЕ Валентин Власов. Второе место на счету псковича Александра Кульнёва. Замкнул тройку лидеров шахматист из Пскова Григорий Шаранков.

Лучший результат среди женщин показала Анастасия Филиппова, а среди юношей сильнее всех оказался Владислав Мерзанюков.

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