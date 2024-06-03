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Культура

Великолучанка стала номинантом премии Санкт-Петербургского танцевального союза

Воспитанница образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» Василиса Глазычева вошла в число номинантов премии Санкт-Петербургского танцевального союза по итогам творческого сезона 2023-2024. Об этом ПАИ сообщили в Доме культуры Ленинского комсомола Великих Лук.

Великолучанка стала номинантом премии Санкт-Петербургского танцевального союза. Фото здесь и далее: ДК ЛК Великих Лук

Василиса Глазычева дважды вошла в число лучших танцоров категории «Ювеналы-2» по европейской и латиноамериканской программе и дважды получила награду от Санкт-Петербургского танцевального союза.

Руководитель студии «Созвездие» Мария Глазычева была награждена благодарностью Санкт-Петербургского танцевального союза за популяризацию спортивных бальных танцев.

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