Великолучанка стала номинантом премии Санкт-Петербургского танцевального союза

14:25, 03 июня 2024, ПАИ

Воспитанница образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» Василиса Глазычева вошла в число номинантов премии Санкт-Петербургского танцевального союза по итогам творческого сезона 2023-2024. Об этом ПАИ сообщили в Доме культуры Ленинского комсомола Великих Лук.

Василиса Глазычева дважды вошла в число лучших танцоров категории «Ювеналы-2» по европейской и латиноамериканской программе и дважды получила награду от Санкт-Петербургского танцевального союза.

Руководитель студии «Созвездие» Мария Глазычева была награждена благодарностью Санкт-Петербургского танцевального союза за популяризацию спортивных бальных танцев.