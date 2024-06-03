Псковичи стали серебряными призёрами Большой Московской регаты

14:00, 03 июня 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника», Артемий Усанов и Владислав Забродин стали серебряными призёрами международных соревнований по гребле «63-я Большая Московская регата». Старты прошли в Москве, сообщили ПАИ в спортшколе «Ника».

Артемий Усанов и Владислав Забродин стали призёрами в составе сборной России в восьмёрке распашной.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие спортсмены из шести стран и 21 региона России.

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