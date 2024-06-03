Псковичка вышла в финал проекта «Шахматные звёзды»

14:09, 03 июня 2024, ПАИ

Псковичка Кристина Стельмашёнок заняла третье место на отборочном этапе проекта «Шахматные звёзды», что позволило ей пройти отбор в финал соревнований. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Псковичка принимала участие в первом полуфинале проекта «Шахматные звёзды» среди спортсменок до 17 лет, который прошёл в Санкт-Петербурге. Финал турнира пройдёт в Москве с 27 июня по 2 июля.

Отметим, что в одном месте с детскими финальными состязаниями будет проходить «Турнир звёзд», в котором примут участие экс-претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин, четырёхкратная чемпионка мира Хоу Ифань, недавние российские участницы претендентского турнира Екатерина Лагно и Александра Горячкина, чемпионка мира по блицу Валентина Гунина, а также прославленные гроссмейстеры Теймур Раджабов, Амин Табатабаи, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский и Раунак Садхвани. В рамках детского финала состоятся открытые мастер-классы и фотосессия с гроссмейстерами.

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