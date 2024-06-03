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Общество

Две аллеи каштанов и аллею шаровидной ивы высадили в Псковском районе

Акция «Посади сад» прошла в деревне Кирово Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

  • Акция «Посади сад» прошла в Псковском районе
    Фото: администрация Псковского района
  • Акция «Посади сад» прошла в Псковском районе
    Фото: администрация Псковского района
  • Акция «Посади сад» прошла в Псковском районе
    Фото: администрация Псковского района

Две аллеи каштанов и аллею шаровидной ивы посадили напротив Москвинской школы в честь 80-летия освобождения Краснопрудской волости от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, на новой детской площадке в деревне Зайцево Псковского района высадили кустарники спиреи в День защиты детей.

С приветственным словом выступила руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова. В мероприятии приняли участие ученики и учителя Москвинской школы, сотрудники администрации Краснопрудской волости, представители фонда «Защитники Отечества» и Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района.

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