Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанин стал бронзовым призёром чемпионата России по ММА

Великолучанин Иван Веретенников стал бронзовым призёром чемпионата России по ММА, который прошёл в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Союзе смешанных единоборств ММА России.

Великолучанин стал бронзовым призёром чемпионата России по ММА. Фото: скриншот с трансляции Союза ММА России

В весовой категории до 52,2 килограмма Иван Веретенников стал третьим, одержав в первом поединке победу над бойцом из Югры Иваном Мамуровым, но уступив в полуфинале четырёхкратному чемпиону России Фарходу Рахмоналиеву. Несмотря на поражение, Иван Веретенников не дал более мастеровитому сопернику завершить поединок досрочно.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

Псковичка стала третьей на турнире по фехтованию в Туле
03 июня 2024

Великолучанин стал бронзовым призёром чемпионата России по ММА
03 июня 2024

Псковичка вышла в финал проекта «Шахматные звёзды»
03 июня 2024

Псковичи стали серебряными призёрами Большой Московской регаты
03 июня 2024

Великолучанин стал обладателем Кубка Псковской области по шахматам
03 июня 2024

Определились полуфиналисты Кубка Псковской области по футболу
03 июня 2024

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с петербургской «Звездой»
03 июня 2024

Псковские профсоюзы подарили детям праздник

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...