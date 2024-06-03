Великолучанин стал бронзовым призёром чемпионата России по ММА

14:44, 03 июня 2024, ПАИ

Великолучанин Иван Веретенников стал бронзовым призёром чемпионата России по ММА, который прошёл в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Союзе смешанных единоборств ММА России.

В весовой категории до 52,2 килограмма Иван Веретенников стал третьим, одержав в первом поединке победу над бойцом из Югры Иваном Мамуровым, но уступив в полуфинале четырёхкратному чемпиону России Фарходу Рахмоналиеву. Несмотря на поражение, Иван Веретенников не дал более мастеровитому сопернику завершить поединок досрочно.

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