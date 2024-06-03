Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На краеведческую прогулку «По следам Софьи Палеолог» приглашают псковичей

15 июня Псковский городской молодёжный центр приглашает на краеведческую прогулку «По следам Софьи Палеолог». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото городского молодёжного центра

Участники прогулки узнают, где в окрестностях Пскова в XV веке останавливалась на ночлег византийская царевна. Также расскажут, где в XVII веке король Швеции Густав-Адольф построил военный городок для вторжения в Псков и его блокады и с каким притоком реки Великой ассоциируется знаменитое Ледовое побоище.

Маршрут протяжённостью около 20 километров предполагает привал в деревне Устье, где группу встретит настоятель Никольского храма, отец Авраамий, и угостит чаем из самовара. Рекомендуется взять с собой угощения к чаю и надеть удобную одежду и обувь для комфортного путешествия.

Сбор участников состоится в 10:00 у входа в Неёловский дом культуры (Неёлово, улица Юбилейная, 7).

Участие в мероприятии бесплатное. Для записи на прогулку необходимо написать сообщение сюда: vk.com/duxovno.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

В Пскове начинаются занятия кинолектория в рамках фестиваля «Западные ворота»
03 июня 2024

Отсутствие коров на полях Псковской области аграрии объяснили новыми технологиями
03 июня 2024

Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 27 июня
03 июня 2024

Строительство колеса обозрения в Пскове начинает закругляться
03 июня 2024

На краеведческую прогулку «По следам Софьи Палеолог» приглашают псковичей
03 июня 2024

Движение транспорта перекроют на участке улицы Ипподромной в Пскове на два дня
03 июня 2024

Две аллеи каштанов и аллею шаровидной ивы высадили в Псковском районе
03 июня 2024

Систему цифрового образования Псковской области внедрят в Карелии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...