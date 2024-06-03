На краеведческую прогулку «По следам Софьи Палеолог» приглашают псковичей
15 июня Псковский городской молодёжный центр приглашает на краеведческую прогулку «По следам Софьи Палеолог». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Участники прогулки узнают, где в окрестностях Пскова в XV веке останавливалась на ночлег византийская царевна. Также расскажут, где в XVII веке король Швеции Густав-Адольф построил военный городок для вторжения в Псков и его блокады и с каким притоком реки Великой ассоциируется знаменитое Ледовое побоище.
Маршрут протяжённостью около 20 километров предполагает привал в деревне Устье, где группу встретит настоятель Никольского храма, отец Авраамий, и угостит чаем из самовара. Рекомендуется взять с собой угощения к чаю и надеть удобную одежду и обувь для комфортного путешествия.
Сбор участников состоится в 10:00 у входа в Неёловский дом культуры (Неёлово, улица Юбилейная, 7).
Участие в мероприятии бесплатное. Для записи на прогулку необходимо написать сообщение сюда: vk.com/duxovno.