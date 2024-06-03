На краеведческую прогулку «По следам Софьи Палеолог» приглашают псковичей

14:58, 03 июня 2024, ПАИ

15 июня Псковский городской молодёжный центр приглашает на краеведческую прогулку «По следам Софьи Палеолог». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участники прогулки узнают, где в окрестностях Пскова в XV веке останавливалась на ночлег византийская царевна. Также расскажут, где в XVII веке король Швеции Густав-Адольф построил военный городок для вторжения в Псков и его блокады и с каким притоком реки Великой ассоциируется знаменитое Ледовое побоище.

Маршрут протяжённостью около 20 километров предполагает привал в деревне Устье, где группу встретит настоятель Никольского храма, отец Авраамий, и угостит чаем из самовара. Рекомендуется взять с собой угощения к чаю и надеть удобную одежду и обувь для комфортного путешествия.

Сбор участников состоится в 10:00 у входа в Неёловский дом культуры (Неёлово, улица Юбилейная, 7).

Участие в мероприятии бесплатное. Для записи на прогулку необходимо написать сообщение сюда: vk.com/duxovno.