Отсутствие коров на полях Псковской области аграрии объяснили новыми технологиями

15:34, 03 июня 2024, ПАИ

Отсутствие коров на полях Псковской области, и в частности Псковского района, аграрии объяснили новыми технологиями. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

Дойное стадо в сельхозпредприятиях района большое – почти 5 тысяч голов. В сельхозпредприятиях насчитывается 19 молочно-товарных ферм, часть из которых оборудована доильными залами и молокопроводами, в прошлом году введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма роботизированного доения. Животных, которые там находятся, не выпасают.

«Технологически это сложно организовать. Они не должны смешиваться, так как расформированы по разным группам с учетом продуктивности, физиологического состояния. По технологии для них предусмотрено круглогодовое однотипное кормление. Однако в состав кормосмеси рекомендуется добавлять провяленную зеленую массу. Это необходимо в первую очередь для обогащения рациона каротином», – пояснили специалисты.

В этом году выпасается только 24% от общей численности коров, а это 1187 голов, и 14% от наличия поголовья телок. По сельхозпредприятиям ситуация отличается: в СПК «Ершовский» на пастбища вывели все дойное стадо, в СПК (колхоз) «Передовик» – 89% от общего количества дойного стада, в ООО «Металлист» – около 38%.

Сельхозпредприятия ООО «ПсковАгроИнвест», ЗАО «Агрофирма «Победа» применяют безпривязное стойловое содержание коров, ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» – привязное стойловое без выпаса.