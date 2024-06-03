В Пскове начинаются занятия кинолектория в рамках фестиваля «Западные ворота»

15:49, 03 июня 2024, ПАИ

С 3 по 14 июня в Пскове пройдут занятия в онлайн-кинолектории в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Уже известны даты и темы занятий, которые состоятся на этой неделе. 3 июня можно получить знания по режиссуре игрового короткометражного фильма от кинорежиссёра Ильи Северова. 4 июня кинооператор Степан Коваленко расскажет всё об операторском искусстве, а 5 июня проведёт мастер-класс по работе гафером на съёмочной площадке. 6 июня участники узнают о работе звукорежиссёра на съёмочной площадке и в период постпродакшена от звукорежиссёра Константина Петухова.

10 июня Артемий Аграфенин и Андрей Егоров проведут занятие по режиссуре историко-документального кино и продвижению фильма в СМИ и социальных сетях. 11 июня сценарист Алексей Олин расскажет об особенностях написания сценария короткометражного игрового фильма.

Начало всех занятий в 19:00. Участие бесплатное, без возрастных ограничений. Участники могут зарегистрироваться как на одно занятие, так и на несколько. Прошедшие обучение получат сертификаты от организаторов кинофестиваля «Западные ворота».

Предварительная регистрация обязательна. За обновлениями можно следить в группе Молодёжного центра Пскова (vk.com/pskovmolodezh) или в сообществе мероприятия (vk.com/kino_pskov). Справки по тел. 56-44-44.