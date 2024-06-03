Учёные нашли продукт, который эффективно снижает уровень сахара в крови

16:07, 03 июня 2024, ПАИ

Чеснок нормализует уровень глюкозы и холестерина в крови. Такой вывод сделали учёные из Китая, пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на журнал о питании Nutrients.

Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 1 567 человек, их возраст составил от 18 до 80 лет. При этом участие приняли как здоровые люди, так и с различными заболеваниями, такими как сахарный диабет второго типа, ожирение, гипертония и другими.

Испытуемые ели чеснок как в сыром, так и в порошковом виде. Также они могли есть его в виде пищевых добавок. Все эти способы доказали свою эффективность, так как показатели сахара и холестерина снижались.

По мнению учёных, это может быть обусловлено способностью чеснока ускорять синтез органического соединения под названием аллицин в организме. А это соединение, в свою очередь, нормализует кровообращение.