Трёх нетрезвых водителей задержали в Псковской области
Трёх нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области 31 мая и 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
31 мая в Пскове на Ленинградском шоссе инспекторы Госавтоинспекции задержали 44-летнего мужчину, который находился за рулём ВАЗ-2114 в нетрезвом виде, а ещё одного 30-летнего пьяного водителя «Шкоды» задержали в Псковском районе.
Кроме того, 1 июня в Великих Луках на улице Фурманова сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки ВАЗ-21102. За рулём находился 37-летний пьяный водитель.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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