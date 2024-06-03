Трёх нетрезвых водителей задержали в Псковской области

16:39, 03 июня 2024, ПАИ

Трёх нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области 31 мая и 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31 мая в Пскове на Ленинградском шоссе инспекторы Госавтоинспекции задержали 44-летнего мужчину, который находился за рулём ВАЗ-2114 в нетрезвом виде, а ещё одного 30-летнего пьяного водителя «Шкоды» задержали в Псковском районе.

Кроме того, 1 июня в Великих Луках на улице Фурманова сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки ВАЗ-21102. За рулём находился 37-летний пьяный водитель.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.