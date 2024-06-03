На финской АЭС произошло ЧП
Работу атомной электростанции «Олкилуото-3» остановили в Финляндии из-за неисправности турбины, сообщает РИА Новости со ссылкой на финского оператора TVO.
Производство электроэнергии приостановили сегодня в 11:41. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования.
АЭС «Олкилуото» располагается на побережье Балтийского моря. Действующие реакторы производят примерно 30 % энергии, которая потребляется Финляндией.
Отметим, что расстояние от этой финской АЭС до Санкт-Петербурга составляет около 500 километров.
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