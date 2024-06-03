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Общество

Кадровая проблема в сфере общепита стоит остро – Николай Митчин

О нехватке людей в сфере общепита рассказал основатель «Пивоварни купца Лапина» и «Пространства купца Лапина» в Пскове Николай Митчин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 3 июня.

Фото: ПАИ

«Людей не хватает катастрофически, и это является одной из причин того, что мы не можем развиваться так, как нам хотелось бы. Мы понимаем, что даже если нам предлагают помещение под ресторан – работать там будет некому. А еще две руки себе не отрастишь», – отметил гость студии.

При этом Николай Митчин подчеркнул, что в его компании в Санкт-Петербурге работает HR-отдел для поиска и обучения сотрудников. «С действующими бизнес-тренерами и с программами, которые мы разработали. Это и тренинговые и посттренинговые программы контроля развития лояльности вплоть до измерения уровня счастья наших сотрудников. Если бы этого не было, то ситуация была бы ещё хуже», – пояснил он.

«Текущих усилий не хватает, и я не могу сказать, что вижу какой-то выход из того, что происходит сейчас», – сказал основатель творческого пространства Николай Митчин и добавил, что они приглашают всех желающих стать частью проекта.

Фотографии с первой выставки, ранее открывшейся в «Пространстве дома купца Лапина» в Пскове, можно увидеть здесь.

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