Возобновил работу читальный зал Государственного архива Псковской области
С 3 июня возобновил работу читальный зал Государственного архива Псковской области (Псков, улица Петрова, д. 1). Об этом сообщается в телеграм-канале архива.
Ремонт шел с 18 марта. Результаты выполненных работ могут оценить все посетители: помещения стали светлее и комфортнее, в них отремонтированы стены, потолки и полы, убрана громоздкая старая мебель, обновлено освещение.
Изменился и график работы читальных залов. Теперь они открыты с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед.
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