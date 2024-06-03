Возобновил работу читальный зал Государственного архива Псковской области

17:27, 03 июня 2024, ПАИ

С 3 июня возобновил работу читальный зал Государственного архива Псковской области (Псков, улица Петрова, д. 1). Об этом сообщается в телеграм-канале архива.

Ремонт шел с 18 марта. Результаты выполненных работ могут оценить все посетители: помещения стали светлее и комфортнее, в них отремонтированы стены, потолки и полы, убрана громоздкая старая мебель, обновлено освещение.

Изменился и график работы читальных залов. Теперь они открыты с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед.