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Спорт

Псковички стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге

Псковички, воспитанницы спортшколы «Бригантина», стали призёрами открытого турнира по спортивной аэробике «Петра творенье», который прошёл в Санкт-Петербурге с 31 мая по 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

  • Псковичи стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге
    Фото: спортшкола «Бригантина»

За награды состязаний боролись спортсмены из 22 регионов страны.

Из 41 участницы не старше 2015 года рождения лучшей стала Виктория Зайцева. Также в возрасте от шести до восьми лет в номинации «Танцевальная гимнастика» первое место заняли Тая Игошкина, Мария Алексеева, Вероника Громова, Яна Колесникова, Дарья Меликидзе и Софья Лукина.

Кроме того, псковички отличились в группах среди спортсменок 12-14 лет в составе Ангелины Токаревой, Лилии Моноговой, Валерии Ивановой, Марии Бобрышевой и Татьяны Падучих. В таком же составе вместе с Алисой Остапенко девушки завоевали ещё одну бронзу.

Тренируют местных спортсменок Юлия Бабич, Елена Зарываева, Инна Мартынова и София Кусткова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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