Псковички стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге

17:55, 03 июня 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Бригантина», стали призёрами открытого турнира по спортивной аэробике «Петра творенье», который прошёл в Санкт-Петербурге с 31 мая по 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»











За награды состязаний боролись спортсмены из 22 регионов страны.

Из 41 участницы не старше 2015 года рождения лучшей стала Виктория Зайцева. Также в возрасте от шести до восьми лет в номинации «Танцевальная гимнастика» первое место заняли Тая Игошкина, Мария Алексеева, Вероника Громова, Яна Колесникова, Дарья Меликидзе и Софья Лукина.

Кроме того, псковички отличились в группах среди спортсменок 12-14 лет в составе Ангелины Токаревой, Лилии Моноговой, Валерии Ивановой, Марии Бобрышевой и Татьяны Падучих. В таком же составе вместе с Алисой Остапенко девушки завоевали ещё одну бронзу.

Тренируют местных спортсменок Юлия Бабич, Елена Зарываева, Инна Мартынова и София Кусткова.

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