Отключить свет могут завтра в Изборском музее
Временное отключение электроснабжения возможно в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 4 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Псковичей попросили учитывать эту информацию при планировании путешествия и объяснили, что отключение света связано с плановыми работами.
«В случае отключения электричества приобрести билеты для посещения объектов музея можно будет на сайте музея или по QR-коду у смотрителей музея», – сообщили в пресс-службе.
Ранее псковичей предупредили об отключении света 7 июня на одной из улиц Куньи, а также в одной из деревень Куньинского района. Также электричества временно не будет с 3 по 6 июня в Гдовском районе.
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