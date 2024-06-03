Отключить свет могут завтра в Изборском музее

18:07, 03 июня 2024, ПАИ

Временное отключение электроснабжения возможно в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 4 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Псковичей попросили учитывать эту информацию при планировании путешествия и объяснили, что отключение света связано с плановыми работами.

«В случае отключения электричества приобрести билеты для посещения объектов музея можно будет на сайте музея или по QR-коду у смотрителей музея», – сообщили в пресс-службе.

Ранее псковичей предупредили об отключении света 7 июня на одной из улиц Куньи, а также в одной из деревень Куньинского района. Также электричества временно не будет с 3 по 6 июня в Гдовском районе.