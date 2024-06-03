Ремонт теплотрассы начался в Бежаницком районе

18:11, 03 июня 2024, ПАИ

Ремонт теплотрассы начался в деревне Лющик Бежаницкого района, пишет газета «Сельская новь».

Ремонт проводят в рамках подготовки к отопительному сезону. Участок теплотрассы на улице Октябрьской, 1а решили заменить из-за завершающегося срока эксплуатации и частых прорывов.

Ремонт планируют продолжить на улице Октябрьской, 17.

Ранее сообщалось, что в деревне Корнилово Куньинского района появятся тротуары и освещение.