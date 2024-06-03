Ремонт теплотрассы начался в Бежаницком районе
Ремонт теплотрассы начался в деревне Лющик Бежаницкого района, пишет газета «Сельская новь».
Ремонт проводят в рамках подготовки к отопительному сезону. Участок теплотрассы на улице Октябрьской, 1а решили заменить из-за завершающегося срока эксплуатации и частых прорывов.
Ремонт планируют продолжить на улице Октябрьской, 17.
Ранее сообщалось, что в деревне Корнилово Куньинского района появятся тротуары и освещение.
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