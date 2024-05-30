Тротуары и освещение появятся в деревне Корнилово Куньинского района

16:44, 30 мая 2024, ПАИ

Строительство тротуаров и монтаж линий искусственного наружного освещения завершают вдоль дороги Великие Луки – Ущицы в деревне Корнилово Куньинского района, пишет газета «Пламя».

Жители Корнилово обращались к властям по поводу тротуара и освещения в деревне. Их обращение поддержали администрация муниципалитета и депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области одобрил заявку. Работы по реализации проекта начались осенью 2023 года.

Напомним, что работа осуществляется в рамках направления «Дорожная сеть» президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, в Кунье завершили ремонт шести дворов, а участок автодороги от Куньи до деревни Клин планируют отремонтировать до 1 октября.

Также в Кунье появится новая зона отдыха в центральном парке и новый асфальт в одном из дворов на улице Заводской.