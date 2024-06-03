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Экономика

Почему локальные бренды популярны на местных рынках, объяснил бизнесмен Николай Митчин

Причину, по которой локальные бренды востребованы на местных рынках, назвал основатель «Пивоварни купца Лапина» Николай Митчин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Почему локальные бренды популярны на местных рынках, объяснил бизнесмен Николай Митчин. Фото: ПАИ

По словам бизнесмена, локальные бренды востребованы в своих регионах из-за локального патриотизма, который очень силён в России и особенно в Псковской области. «Меня всегда интересовало то, что происходило в Пскове. У нас были архивные материалы, на основании которых можно было возрождать производство классических напитков на Псковской земле, и если бы мы не приобрели здесь производство, то всё равно бы производили какой-то аналогичный продукт – просто на другой производственной площадке», – сказал Николай Митчин.

Также он отметил, что псковский локальный бренд в основном востребован в Пскове. «Честно говоря, нам и Пскова хватает. У нас нет задачи разъезжаться по всем регионам. Мы хотим оставаться комфортными, понятными, локальными и не какими-то супермонстрами, которые производят с помощью компьютера. Мы хотим производить всё своими руками», – отметил предприниматель.

При этом, по мнению бизнесмена, ситуация на псковском рынке остаётся комфортной для производителей и здесь есть пространство для развития.

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Почему локальные бренды популярны на местных рынках, объяснил бизнесмен Николай Митчин
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