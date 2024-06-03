В Пскове в 21-й раз пройдут соревнования спортсменов-парашютистов на кубок генерала Маргелова

21:47, 03 июня 2024, ПАИ

У центрального КПП 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии возле бюста легендарного командующего воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза генерала В. Ф. Маргелова сегодня, 3 июня, состоялось торжественное открытие соревнований спортсменов-парашютистов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В период с 3 по 12 июня в Пскове пройдут соревнования спортсменов-парашютистов «Кубок Вооружённых сил Российской Федерации», посвящённые памяти генерала Василия Филипповича Маргелова. Традиционные соревнования проводятся уже в 21-й раз. Прибыло 70 участников: это команды Южного, Центрального, Ленинградского, совсем недавно вновь сформированного, военных округов, команды ВДВ и ЦСКА. Сильнейшие будут определены в трёх категориях: точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика. Планируется две площадки приземления: основная – Кислово, вторая – аэродром Кресты.

«Работать, если позволит погода, будем ежедневно, 12 июня подведение итогов и закрытие соревнований. В состязаниях принимают участие как молодые, так и сильнейшие российские спортсмены-парашютисты, такие как заслуженные мастера спорта России Любовь Екшикеева, Елена Лактионова, Валерий Хювенен. Жаль, сегодня не все в спортивном строю, очень многие ребята участвуют в СВО. Но есть и те, кто уже вернулся оттуда. А в копилке одного из спортсменов из Южного военного округа имеются не только спортивные трофеи, но трофеи со спецоперации», – рассказал старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту подполковник Александр Иванов.

Псковские спортсмены также участвуют в борьбе за кубок, но не отдельной командой, а в составе команд Ленинградского военного округа и ВДВ.