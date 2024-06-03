Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Пскове в 21-й раз пройдут соревнования спортсменов-парашютистов на кубок генерала Маргелова

У центрального КПП 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии возле бюста легендарного командующего воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза генерала В. Ф. Маргелова сегодня, 3 июня, состоялось торжественное открытие соревнований спортсменов-парашютистов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

ЦКПП 76-й дшд. Торжественное открытие соревнований. Материал и фото: Николай Гречишников

В период с 3 по 12 июня в Пскове пройдут соревнования спортсменов-парашютистов «Кубок Вооружённых сил Российской Федерации», посвящённые памяти генерала Василия Филипповича Маргелова. Традиционные соревнования проводятся уже в 21-й раз. Прибыло 70 участников: это команды Южного, Центрального, Ленинградского, совсем недавно вновь сформированного, военных округов, команды ВДВ и ЦСКА. Сильнейшие будут определены в трёх категориях: точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика. Планируется две площадки приземления: основная – Кислово, вторая – аэродром Кресты.

«Работать, если позволит погода, будем ежедневно, 12 июня подведение итогов и закрытие соревнований. В состязаниях принимают участие как молодые, так и сильнейшие российские спортсмены-парашютисты, такие как заслуженные мастера спорта России Любовь Екшикеева, Елена Лактионова, Валерий Хювенен. Жаль, сегодня не все в спортивном строю, очень многие ребята участвуют в СВО. Но есть и те, кто уже вернулся оттуда. А в копилке одного из спортсменов из Южного военного округа имеются не только спортивные трофеи, но трофеи со спецоперации», – рассказал старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту подполковник Александр Иванов.

Псковские спортсмены также участвуют в борьбе за кубок, но не отдельной командой, а в составе команд Ленинградского военного округа и ВДВ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

В Пскове в 21-й раз пройдут соревнования спортсменов-парашютистов на кубок генерала Маргелова
03 июня 2024

Псковички стали призёрами турнира по спортивной аэробике в Петербурге
03 июня 2024

Псковичка стала третьей на турнире по фехтованию в Туле
03 июня 2024

Великолучанин стал бронзовым призёром чемпионата России по ММА
03 июня 2024

Псковичка вышла в финал проекта «Шахматные звёзды»
03 июня 2024

Псковичи стали серебряными призёрами Большой Московской регаты
03 июня 2024

Великолучанин стал обладателем Кубка Псковской области по шахматам
03 июня 2024

Определились полуфиналисты Кубка Псковской области по футболу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...