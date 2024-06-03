Парень и девушка погибли в разорванном пополам автомобиле в Псковском районе
В Псковском районе автомобиль вылетел в кювет через встречную полосу, протаранил дерево, после чего машину разорвало пополам. ДТП произошло у деревни Ладыговщина сегодня, 3 июня, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате происшествия погибли два человека: парень и девушка.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 июня 2024
Житель Островского района получил десять лет тюрьмы за попытку незаконного сбыта наркотиков