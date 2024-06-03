Парень и девушка погибли в разорванном пополам автомобиле в Псковском районе

22:06, 03 июня 2024, ПАИ

В Псковском районе автомобиль вылетел в кювет через встречную полосу, протаранил дерево, после чего машину разорвало пополам. ДТП произошло у деревни Ладыговщина сегодня, 3 июня, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате происшествия погибли два человека: парень и девушка.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.