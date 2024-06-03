Борис Елкин и Константин Болотин посетили территорию округа №11 в Пскове

22:25, 03 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вместе с депутатом Псковской городской Думы Константином Болотиным и жителями посетили округ № 11, где уделили внимание актуальным вопросам и обсудили возможные решения. Подробности рабочего выезда сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что деревья в сквере Молодёжи требуют постоянного ухода, поэтому специалисты оценят состояние зелёных насаждений, чтобы в дальнейшем принять решение об их содержании. Сквер благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды». Также в ходе рабочего выезда Борис Елкин осмотрел территорию парка возле телецентра.

«В парке возле телецентра отсутствует освещение. Один из главных механизмов благоустройства территорий – программа ФКГС. Рекомендовал включить это общественное пространство в проект и в следующем году принять участие в рейтинговом голосовании», – отметил глава Пскова.

Одной из точек рабочего выезда главы города стал двор дома № 83 на Рижском проспекте, центр которого занимает бесхозное здание. Объект взят под контроль, сообщил Борис Елкин. До конца года будет принято решение о судьбе строения.

«Проезд вдоль домов № 85а и 87а на Рижском проспекте требует замены асфальта. Рассмотрим возможность проведения ямочного ремонта проезда в рамках муниципального контракта. Благодарю Константина Васильевича за работу с гражданами и активное участие в развитии округа», – подчеркнул глава Пскова.