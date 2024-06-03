Ансамбль песни и танца «Донбасс» прибыл с гастролями в Великие Луки
Концертная программа заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» прошла в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Мероприятие состоялось сегодня, 3 июня, сообщает корреспондент телеканала «Первый Псковский».
Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» прибыл в Великие Луки с гастролями при поддержке Министерства культуры РФ.
Со своими традициями через песню и танец коллектив представил творчество, которое складывалось на протяжении почти 90 лет.
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