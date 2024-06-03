Ансамбль песни и танца «Донбасс» прибыл с гастролями в Великие Луки

23:00, 03 июня 2024, ПАИ

Концертная программа заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» прошла в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Мероприятие состоялось сегодня, 3 июня, сообщает корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» прибыл в Великие Луки с гастролями при поддержке Министерства культуры РФ.

Со своими традициями через песню и танец коллектив представил творчество, которое складывалось на протяжении почти 90 лет.