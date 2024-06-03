Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день невинных детей — жертв агрессии отмечается 4 июня

19 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», своей резолюцией (№ ES–7/8) постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв агрессии, сообщает calend.ru.

День отмечается в годовщину первого налёта израильской авиации на Бейрут и ряд других населённых пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети.

Затрагивая тему детей и их будущего, невозможно сегодня не вспомнить о том, что есть дети, у которых нет настоящего — это дети, находящиеся в зоне военных конфликтов. Вряд ли ведется статистика, которая учитывает, сколько детей гибнет во время локальных конфликтов по всему миру.

При возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества — дети. Шестью наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в отношении детей, являются вербовка и использование детей в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям.

Для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН учредила Международный день детей — невинных жертв агрессии, а целью этого Дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке. Этот День подтверждает обязательства ООН в вопросе о защите их прав.

Право детей на защиту от насилия закреплено в Конвенции о правах ребенка (1989), но они по-прежнему основные жертвы современных вооруженных конфликтов.

По данным ООН, в последние годы число правонарушений, совершаемых в отношении детей во многих зонах конфликтов, увеличилось. Многое еще следует сделать для защиты 250 миллионов детей, которые живут в странах и на территориях, затронутых конфликтами. Многое еще необходимо сделать для защиты детей от нападений со стороны приверженцев насильственного экстремизма, для поощрения международного гуманитарного права и права прав человека и для обеспечения призвания к ответственности лиц, нарушающих права детей.

В последние годы вопрос о защите детей в условиях вооруженных конфликтов постоянно находится в центре внимания международного сообщества. Были одобрены важные документы. Среди них Римский статут Международного уголовного суда, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в боевых действиях.

В ООН был создан и работает механизм постоянного наблюдения и отчетности за положением детей в зонах вооруженных конфликтов. Все эти усилия приносят свои плоды: в последние годы многих несовершеннолетних удалось вывести из состава вооруженных сил или вооруженных групп и добиться их успешной реинтеграции в мирную жизнь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

Борис Елкин и Константин Болотин посетили территорию округа №11 в Пскове
03 июня 2024

Надежда Васильева: Практики псковского филиала фонда «Защитники Отечества» заимствуют другие регионы
03 июня 2024

Псковичи стали участниками всероссийского слёта «Орлята России» в Москве
03 июня 2024

До +28 градусов прогнозируется в Псковской области 4 июня
03 июня 2024

V Всероссийский пушкинский научный семинар «Наследие Пушкина в XXI веке» прошёл в Пскове
03 июня 2024

Картины из собрания Псковского музея-заповедника представили в Нижнем Новгороде
03 июня 2024

Ремонт теплотрассы начался в Бежаницком районе
03 июня 2024

Отключить свет могут завтра в Изборском музее

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...