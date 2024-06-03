Клещи-мутанты из Европы могут попасть в Россию

08:15, 04 июня 2024, ПАИ

Великобританию, Мальту, Германию, Швецию, Испанию (в том числе Балеарские острова) и Южную Италию заполонили огромные клещи Hyalomma lusitanicum, мигрировавшие из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Этот вид отличается агрессивностью, из-за чего в разы повышается риск заражения смертельно опасными вирусными заболеваниями, которые он переносит, пишет Lenta.ru.

Из всего многообразия клещей особенно опасны три вида: иксодовые, аргасовые и гамазовые. Самые многочисленные среди них — иксодовые, уточнила кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина.

Клещи Hyalomma lusitanicum, перепугавшие европейцев, относятся как раз к иксодовым клещам. Они действительно крупнее по размеру и несколько активнее своих собратьев, обитающих в лесах и тайге. При этом другие иксодовые клещи есть и в России: их можно встретить в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках.

Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий.

Для человека опасность представляют взрослые особи этого вида, которые могут быть переносчиками такого вирусного заболевания, как Конго-крымская геморрагическая лихорадка, а также риккетсий — бактериальных инфекций, среди которых сибирский клещевой тиф, лихорадка Бутоннез и лихорадка Ку.

По мнению Шипулиной, появления клещей вида Hyalomma lusitanicum на территории Центральной России вполне можно ожидать с учетом климатических изменений и миграции перелетных птиц. «Неполовозрелые особи, то есть нимфы, обычно питаются кровью грызунов, зайцев и птиц, с которыми могут мигрировать в другие регионы, передавая инфекцию», — объяснила врач.

Однако точные прогнозы делать сложно: повлиять на это может множество факторов, включая погодные условия и меры предосторожности, принимаемые в стране​​.

По словам эпидемиолога клиники «Хадасса» в Сколково Натальи Васильевой, клещи могут попасть на новые территории на животных, которых привезли для продажи или иных целей.

Кроме того, для сохранения популяции на новой территории необходимо изменение климатических условий — потепление. Но процесс миграции новых видов занимает долгое время.

При этом вирусолог, химик-технолог, директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности Экспертного совета РФ Сергей Вострухов счел, что клещи-мутанты не смогут попасть в Россию, потому сейчас между странами, где их обнаружили, и Россией нет большого туристического потока.

По заверениям специалиста, распространение новых опасных клещей в Европе связано с небольшими расстояниями и огромными потоками людей, которые перемещаются между местами отдыха на автомобилях, традиционно не обращая внимания на меры санитарной безопасности.

При этом скорость передвижения клещей очень мала, а переместиться через несколько границ, даже прицепившись к одежде они не в состоянии, так как погибнут в дороге