Клещи-мутанты из Европы могут попасть в Россию
Великобританию, Мальту, Германию, Швецию, Испанию (в том числе Балеарские острова) и Южную Италию заполонили огромные клещи Hyalomma lusitanicum, мигрировавшие из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Этот вид отличается агрессивностью, из-за чего в разы повышается риск заражения смертельно опасными вирусными заболеваниями, которые он переносит, пишет Lenta.ru.
Из всего многообразия клещей особенно опасны три вида: иксодовые, аргасовые и гамазовые. Самые многочисленные среди них — иксодовые, уточнила кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина.
Клещи Hyalomma lusitanicum, перепугавшие европейцев, относятся как раз к иксодовым клещам. Они действительно крупнее по размеру и несколько активнее своих собратьев, обитающих в лесах и тайге. При этом другие иксодовые клещи есть и в России: их можно встретить в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках.
Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий.
Для человека опасность представляют взрослые особи этого вида, которые могут быть переносчиками такого вирусного заболевания, как Конго-крымская геморрагическая лихорадка, а также риккетсий — бактериальных инфекций, среди которых сибирский клещевой тиф, лихорадка Бутоннез и лихорадка Ку.
По мнению Шипулиной, появления клещей вида Hyalomma lusitanicum на территории Центральной России вполне можно ожидать с учетом климатических изменений и миграции перелетных птиц. «Неполовозрелые особи, то есть нимфы, обычно питаются кровью грызунов, зайцев и птиц, с которыми могут мигрировать в другие регионы, передавая инфекцию», — объяснила врач.
Однако точные прогнозы делать сложно: повлиять на это может множество факторов, включая погодные условия и меры предосторожности, принимаемые в стране.
По словам эпидемиолога клиники «Хадасса» в Сколково Натальи Васильевой, клещи могут попасть на новые территории на животных, которых привезли для продажи или иных целей.
Кроме того, для сохранения популяции на новой территории необходимо изменение климатических условий — потепление. Но процесс миграции новых видов занимает долгое время.
При этом вирусолог, химик-технолог, директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности Экспертного совета РФ Сергей Вострухов счел, что клещи-мутанты не смогут попасть в Россию, потому сейчас между странами, где их обнаружили, и Россией нет большого туристического потока.
По заверениям специалиста, распространение новых опасных клещей в Европе связано с небольшими расстояниями и огромными потоками людей, которые перемещаются между местами отдыха на автомобилях, традиционно не обращая внимания на меры санитарной безопасности.
При этом скорость передвижения клещей очень мала, а переместиться через несколько границ, даже прицепившись к одежде они не в состоянии, так как погибнут в дороге
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