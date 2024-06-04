Автобус №25 в Пскове начал ездить по прежнему маршруту
Автобус № 25 Родина – Рокоссовского – Архив в Пскове с сегодняшнего дня следует по ранее действовавшему маршруту через улицу Леона Поземского, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
Возвращение к прежнему маршруту связано с тем, что закончился этап ремонтных работ на улице Ипподромной.
«По многочисленным просьбам пассажиров рейс с отправлением от посёлка Родина в 6:00 с июня будет отправляться в 5:55», – рассказали в организации.
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