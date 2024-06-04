Новые арт-объекты появятся в «Пространстве купца Лапина»

10:23, 04 июня 2024, ПАИ

Новые арт-объекты появятся в «Пространстве купца Лапина», сообщил управляющий «Пространством купца Лапина» Дмитрий Ерошкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На территории за пределами галереи мы планируем поставить арт-объекты. Также у нас ещё будет выставка плакатов, планируем выставку декоративно-прикладного искусства», – рассказал Дмитрий Ерошкин.

Также он отметил, что первая выставка в «Пространстве купца Лапина» была посвящена работам псковской художницы Любови Желтышевой. По его словам, сама художница осталась очень довольна тем, как прошла выставка, и даже назвала выставку в «Пространстве купца Лапина» лучшей из всех, что у неё были.

При этом сейчас в пространстве выставляют работы как местных художников, так и художников из других городов.