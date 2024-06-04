Опасные для здоровья продукты назвал эксперт

10:10, 04 июня 2024, ПАИ

Исследователь назвал вредные для здоровья продукты, которые многие ошибочно считают полезными, пишет «Российская газета» со ссылкой на медицинского эксперта WebMD.

Зачастую ароматизированные йогурты с добавками преподносят как полезную еду, однако, по словам специалиста, в такой еде в три раза больше сахара, чем в обычном йогурте. А натуральный йогурт с добавлением свежих фруктов, орехов и ягод, напротив, окажет положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

В магазинных кетчупе и майонезе может быть сразу несколько опасных ингредиентов: трансжиры и скрытые добавки в большом количестве (сахар, соль, консерванты). «В столовой ложке кетчупа четыре грамма сахара», – предупредил эксперт.

Готовые соусы для салатов также могут содержать большое количество вредных жиров и сахара. Кроме того, специалист не рекомендовал к употреблению растительное масло, его лучше заменить оливковым.

Колбаса и обработанное мясо также попали в этот список, регулярное употребление этих продуктов вызывает опасные болезни желудочно-кишечного тракта. «Колбасу не позиционируют как полезную. В этом смысле потребителей не вводят в заблуждение, человек осознаёт риски», – подчеркнул эксперт.